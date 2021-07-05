ОАСК остановил второе предписание в отношении главы правления "Нафтогаза" Витренко

Это уже второе предписание по Витренко, который остановил ОАСК.

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о прекращении контракта с главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК, сообщили в пресс-службе НАК.

"Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, в распоряжении "Нафтогаза" и свидетельствует, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае выявления нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с главой правления компании, оно мало обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательному совету Нафтогаза, или к любому другому адресату", - говорится в сообщении.

Это уже второе предписание по Витренко, которое остановил ОАСК.

Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза" противоречит законодательству Украины.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которие она могла влиять, когда работала на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало на должности до увольнения.

Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

15 июня НАПК вынесло предписание Кабинету министров, в котором требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение №370-р, согласно которым Витренко был избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта как незаконного. Это предписание обжаловано в суде, его действие приостановлено.

1 июля НАПК направило второе предписание, на этот раз - председателю наблюдательного совета "Нафтогаза".

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступают категорически против увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".