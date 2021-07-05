В Евросоюзе заработали covid-сертификаты

В ЕС заработали цифровые covid-сертификаты — единое для всех стран ЕС и некоторых вне его подтверждение того, что его владелец не болеет covid-19 и не представляет опасности для других людей, пишет hromadske.ua.

В Евросоюзе заработали covid-сертификаты
Фото: hromadske.ua

Все это необходимо для того, чтобы снова сделать Европу открытой, границы прозрачными, а передвижение таким же простым, как и до пандемии. И постепенно компенсировать нанесенный ковидом экономический ущерб.

Сертификат существует прежде всего в электронном виде — в приложении для телефона. Хотя возможен и бумажный вариант. Главный атрибут — QR-код, с которого можно считать информацию о подлинности сертификата.

Для каких стран будет действовать covid-сертификат

Предварительно планировалось, что систему covid-сертификатов синхронно внедрят все 27 стран Евросоюза, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Однако по состоянию на вечер 30 июня лишь 21 страна ЕС была подключена к системе (хотя некоторые из них начали выдавать такие сертификаты еще в июне).

Из-за технических сбоев Румыния, Ирландия, Венгрия, Мальта, Швеция и Нидерланды опаздывают, но планируют подключиться до 12 августа.

Кроме того, сейчас ЕС ведет переговоры с некоторыми другими странами, например Британией и США, о взаимном признании подобных документов.

Однако каждая страна ЕС имеет право изменить условия въезда из-за ухудшения эпидемиологической ситуации — или у себя, или в стране (регионе), откуда прибывает путешественник. Главное требование к стране — за 48 часов до начала действия ограничений сообщить о них Еврокомиссии.

Кто может получить сертификат и сколько времени он будет действовать

Сovid-сертификат европейского образца можно получить при соблюдении одного из следующих условий:

  1. Если его владелец вакцинирован. Важный нюанс: речь идет только о тех вакцинах, которые сертифицированы в Евросоюзе — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом отдельные страны ЕС могут разрешить въезд тем, кто привился поддержанными ВОЗ, но еще не сертифицированными в ЕС вакцинами, например китайской Sinopharm. Однако выдадут ли вам в таком случае именно covid-сертификат европейского образца, пока не ясно. Универсального срока действия такой сертификат не имеет — он будет зависеть, например, от срока действия вакцины, которой привился человек.
  2. Если человек уже переболел covid-19. Для тех, кто выздоровел от коронавирусного заболевания, сертификат будет действительным в течение 180 дней с момента последнего положительного теста на коронавирус.
  3. Если вы недавно сделали ПЦР-тест, который показал отсутствие вируса, или тест на антиген. Как будет работать именно этот вариант, до конца непонятно, однако, по предварительной информации, после каждого ПЦР-теста или теста на антиген сертификат будет обновляться автоматически согласно последним результатам теста.
  4. Получить covid-сертификат в ЕС смогут не только взрослые, но и дети: или привитые вакциной Pfizer/BioNTech (она разрешена тем, кто старше 12 лет), или те, кто имеет отрицательный тест или подтверждение о выздоровлении. Сovid-сертификат можно будет продемонстрировать с родительского смартфона.

Вводят ли аналогичный документ в Украине

Да, и прогнозы звучат оптимистично. С 1 июля в Украине началось бета-тестирование электронных covid-сертификатов в приложении «Дія». В Минздраве ранее уверяли, что украинский сертификат будет совместимым с европейским. Венгрия, Молдова и Турция уже согласились признавать украинские сертификаты.

Принять участие в тестировании сертификатов сейчас могут пользователи приложения «Дія», которые получили две дозы вакцины против covid-19 на территории Украины.

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