США отправляют 1,5 млн доз вакцины Moderna в Сальвадор

Украина ожидает от США 2 млн доз этой вакцины в июле.

Соединенные Штаты отправили в Сальвадор 1,5 млн доз вакцины Moderna.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

" США жертвуют вакцины для спасения жизней, восстановления глобальной экономики и замедления новых угрожающих штаммов. Вот почему мы отправляем 1,5 млн доз вакцины Moderna в Сальвадор и координируем свои действия с COVAX, чтобы вакцинировать можно больше людей", - написал он в Твиттере.

Фото: twitter.com/SecBlinken

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июле Украина ожидает получения 2 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Ее в рамках инициативы COVAX передадут США .

Вакцину Moderna в Украине пока не применяют, она еще не зарегистрирована.

Это мРНК-вакцина, ее эффективность близка к 92%. Для полной иммунизации нужно две дозы с интервалом 28-42 дней.

Напомним, компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против новых вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма "дельта".