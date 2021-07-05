Бывший глава района Хмельницкой области получил 9 лет за взятку

Чиновника признали виновным в получении 17,2 тыс. долларов.

Бывший глава района Хмельницкой области получил 9 лет за взятку
Фото: gp.gov.ua

Изяславский районный суд Хмельницкой области в конце прошлой недели вынес приговор бывшему председателю районной государственной администрации, которого в 2018 году поймали на взяточничестве.

На сайте Офиса генеральной прокуратуры сообщается, что чиновник в марте-августе 2018 года требовал и получил от представителя предприятия 17,2 тыс. долларов неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Имени осужденного в сообщении нет, но в августе 2018 сообщалось о задержании на взятке председателя Полонской РГА Виктора Сладкого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУНардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранениеЗа сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранение
В Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФВ Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ
Глава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздникомГлава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником
Зеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМСЗеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМС
Умер бывший заместитель министра культуры и журналист Юрий Рыбачук
В Донецкой области боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободыВ Донецкой области боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы
Телеканал "Дом" получил дружеское предупреждение от КЖЭ из-за сюжета о "радикалах"Телеканал "Дом" получил дружеское предупреждение от КЖЭ из-за сюжета о "радикалах"
СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSииСБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии
Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с РоссиейГлава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией
Украинский военный получил ранение в результате обстрела оккупантов вблизи ШирокиноУкраинский военный получил ранение в результате обстрела оккупантов вблизи Широкино
Последние новости
Подгружаем последние новости