Бывший глава района Хмельницкой области получил 9 лет за взятку

Изяславский районный суд Хмельницкой области в конце прошлой недели вынес приговор бывшему председателю районной государственной администрации, которого в 2018 году поймали на взяточничестве.

На сайте Офиса генеральной прокуратуры сообщается, что чиновник в марте-августе 2018 года требовал и получил от представителя предприятия 17,2 тыс. долларов неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Имени осужденного в сообщении нет, но в августе 2018 сообщалось о задержании на взятке председателя Полонской РГА Виктора Сладкого.