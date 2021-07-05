Причастных к инциденту с нардепом Брагарем патрульных и их непосредственных руководителей отстранили от исполнения обязанностей

Бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции.

Причастных к инциденту с нардепом Брагарем патрульных и их непосредственных руководителей отстранили от исполнения обязанностей
Фото: facebook.com/lutskpolice

Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он отметил, что сейчас Департамент внутренней безопасности Нацполиции собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Поскольку бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы", - добавил Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию.

"Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских, они будут привлечены к ответственности по закону", - подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, Брагар, которого полиция заподозрила в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, заявил, что патрульные вымогали у него взятку. Народный избранник также опубликовал результаты теста на наркотики, который он сделал по собственной инициативе. По его словам, тест отрицательный.

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