Консерваторы сорвали гей-прайд в Грузии

Общественная организация "Тбилиси прайд" отменила проведение гей-прайда в столице Грузии, который должен был состояться вечером в понедельник.

Как сообщает издание "Новости-Грузия", задолго до начала планируемого марша на проспекте Руставели началась контракция представителей ультраконсервативных организаций "Грузинский марш", "Грузинская идея" и православных активистов.

Для начала они разнесли палатки оппозиции, которые несколько месяцев стояли на проспекте, а затем взобрались на балкон офиса "Тбилиси прайда" на улице Ахвледиани. Там они содрали радужные флаги и сожгли их на улице.

Не найдя геев, радикалы вилили свою злость на журналистах.

Несмотря на то, что никого из представителей ЛГБТ-сообщества на проспекте не было, участники контракции не позволяли журналистам работать на месте событий. Они бросали в съемочные группы различных СМИ бутылки, камни и палки, нападали на них, портили аппаратуру.

Патрульная полиция ограничилась тем, что вывела журналистов с места событий и закрыла периметр, где проходила контракция, живой цепью.

О том, что во время контракции у парламента пострадали их сотрудники, уже сообщили Общественное телевидение Грузии, телекомпания "Пирвели", "Мтавари", "Формула", "Рустави-2", "Радио Свобода". Одного из операторов так сильно избили, что его пришлось госпитализировать.

После столкновений, произошедших в центре столицы Грузии, организация "Тбилиси прайд" сообщила об отмене марша. Активисты объяснили свое решение тем, что полиция не в состоянии обеспечить их безопасность.

Напомним, что в Украине последние марши в защиту прав ЛГБТ-сообщества были относительно мирными.

В 2020 году акцию не проводили из-за эпидемии коронавирусной болезни, в 2021 году его тоже еще не проводили.