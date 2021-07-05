Кабмин вводит новые правила въезда на территорию Украины

С 2 июля 2021 всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, РоSSии, Великобритании и Индии, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус или установить приложение «Дія вдома» для прохождения 14-дневной самоизоляции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: mind.ua

Что нового

Досрочно завершить самоизоляцию можно через получение отрицательного результата ПЦР-теста.

По словам министра именно в этих странах наблюдается наибольшее количество случаев заражения новым штаммом «Дельта».

«И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест», — подчеркнул он.

Штамм «Дельта»

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B.1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам.

Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

Ситуация в Украине