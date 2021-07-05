Государственный телеканал "Дом" показал карту РоSSии с оккупированным Крымом

На телеканале заявили, что стали объектом диверсий и провокаций, и попросили СБУ помочь в расследовании.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" показал в эфире карту РоSSии с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"На телеканале «Дом» публикуют карту РФ с оккупированным Крымом как частью РоSSии. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский", - написал Гончаренко в Telegram, опубликовав скриншот с картой.

Впоследствии депутат добавил, что видео, в котором была карта РФ с Крымом, убрали из публичного доступа.

Редакция телеканала "Дом" отреагировала на указанный факт. В обнародованном на сайте канала заявлении отмечается, что все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта РоSSии без Крыма. Скандальный выпуск программы был изъят из эфира канала.

"Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка ввиду того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно", - отмечается в заявлении.

На телеканале "Дом" добавили, что все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный уже установлен.

"Крым - это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины о помощи нам в проведении внутреннего расследования", - сказано в заявлении.

Напомним, что телеканал "ДОМ" - это русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма. Он начал вещание 1 марта 2020 года. Главной целью канала является информационное содействие реинтеграции ВОТ, включающее в себя формирование положительного отношения к реинтеграции у граждан Украины, и информационное содействие участию в этом процессе стран-партнеров.