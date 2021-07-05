СБУ требует начать рассмотрение поправок к законопроекту о реформе спецслужбы

Заседание комитета ВР уже в третий раз переносится без каких-либо объяснений.

В Службе безопасности Украины возмущены тем, что заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о реформе СБУ (3196-д) уже в третий раз переносится без каких-либо объяснений.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой СБУ .

"К сожалению, мы наблюдаем, что вместо полноценных заседаний Комитета происходят закрытые совещания, результатом которых становятся комментарии отдельных депутатов о «необходимости переноса данного вопроса»», - говорится в заявлении.

Служба безопасности Украины считает такую позицию неконструктивной и настаивает на необходимости начать наконец рассмотрение поправок к законопроекту 3196-д, который был принят парламентом за основу в первом чтении.

"Мы с февраля ждем, когда начнется обсуждение этого важного для государства проекта, и по-прежнему выступаем за проведение профессиональной реформы СБУ ", - отмечают в спецслужбе.

Напомним, в начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch и еще 23 организации направили письмо президенту Украины Владимира Зеленского по реформе Службы безопасности Украины. Авторы обращения считают, что принятый закон содержит положения, которые могут нанести ущерб правам человека.

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3196-д "О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины". За это проголосовали 285 народных избранников. Документ предусматривает, в частности, ликвидацию спецподразделений службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также предлагает механизмы реагирования на угрозы государственной безопасности. Кроме этого, в проекте закона запланировано сокращение численности сотрудников.

Президент Зеленский одобрительно отреагировал на такое решение парламента и назвал его "важным шагом в реформировании Службы безопасности". Он также называет своего друга Ивана Баканова самим честным главой СБУ за время независимости.