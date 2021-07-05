В Ватикане рассказали о самочувствии папы Франциска после операции

Предполагается, что глава Католической церкви неделю проведет в клинике.

После хирургической операции, проведенной в воскресенье вечером Папа Римский Франциск находится в хорошем состоянии и в сознании.

Об этом сообщил директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни в очередном коммюнике о состоянии здоровья понтифика.

"Его Святейшество Папа Франциск находится в хорошем общем состоянии, в сознании и дышит самостоятельно. Хирургическая операция по поводу дивертикулярного стеноза, проведена вечером 4 июля, продолжалась примерно 3 часа и включала левостороннюю гемиколэктомию", - цитируют Бруни Vatican News.

Относительно пребывания Папы в больнице, то, по словам представителя Ватикана, "если не будет осложнений, предполагается примерно 7 дней госпитализации".

Папу Франциска оперировали в клинике Агостино Джемелли в Риме. Это была первая госпитализация с 2013 года после его избрания главой Католической церкви.