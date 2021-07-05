Главный санврач рассказал о перспективах производства ковид-вакцин в Украине

"До конца года будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы".

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина продвинулась в переговорах о локализации производства ковид-вакцин.

В интервью TSN.ua он заявил, что уже есть несколько договоренностей и заинтересованность со стороны иностранных партнеров.

"В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. К концу этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы к локализации или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - сказал Кузин.

По его словам, труднее всего будет получить преквалификацию ВОЗ.

"Это относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. Сейчас украинские биотехнологические производства, которые никогда не работали на экспортные мощности, не имеют такой переквалификации. Этот вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - сказал Кузин.

Напомним, в мае 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно развернуть производство иностранных вакцин от коронавируса.

Действующий тогда главный санитарный врач Виктор Ляшко (сейчас - министр здравоохранения) говорил, что запуск производства вакцины от ковида может произойти очень быстро, в течение считанных дней, если Всемирная торговая организация договорится о временном отказе от соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины от ковида.