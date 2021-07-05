Заседание комиссии Украина-НАТО состоится при участии вице-премьера Резникова

Заседание состоится через два дня.

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится при участии вице-премьера Резникова
Фото: Михайло Марків

На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщил и. о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев, передает Интерфакс-Украина.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам о том, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - сказал он на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Как отметил глава государства, украинский народ и государство сделали уже достаточно, чтобы получить от партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского Союза и членом Альянса.

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