Заседание комиссии Украина-НАТО состоится при участии вице-премьера Резникова

На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщил и. о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев, передает Интерфакс-Украина.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам о том, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - сказал он на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.