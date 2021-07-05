Порошенко о годовщине освобождения Славянска: "Это был переломный момент"

Ожесточенные бои за города Донецкой области продолжались несколько месяцев.

Порошенко о годовщине освобождения Славянска: "Это был переломный момент"
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко напомнил о годовщине освобождения Славянска, который освободили от оккупантов 5 июля 2014 года.

"Ожесточенные бои за города Донецкой области, из которых можно контролировать все дороги в радиусе нескольких километров, шли несколько месяцев летом 2014-го. Именно тогда едва ли не впервые украинские военные столкнулась с диверсионными группами регулярных роSSийских войск. И враг не смог удержаться здесь надолго.

Вместе со Славянском героическими усилиями украинских военных были освобождены Краматорск, Дружковка, Константиновка. Очистка этих городов имела огромное символическое значение. Это были первые победы украинского контрнаступления. Это был переломный момент, с которого началось освобождение оккупированных районов Донетчины и Луганщины и возвращения людей к нормальной жизни. Мы освободили большую часть края", - написал Порошенко в фейсбуке.

Он напомнил, что во время освобождения украинских городов и городков особенно отличились солдаты и офицеры 79-й и 95-й аэромобильной бригады, 25-й и 80-й воздушно-десантных бригад и отдельного отряда спецназначения.

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