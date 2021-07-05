Литва предоставила офису Тихановской статус дипломатического представительства

Лидера оппозиции признали представительницей белорусской демократии.

Министерство иностранных дел Литвы аккредитировало "Белорусское дипломатическое представительство", предоставив таким образом официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихоновской.

Об этом сообщает местное издание LRT.

В министерстве назвали свое решение символическим шагом на пути к юридическому признанию белорусского гражданского общества и его стремлений к демократическим переменам в своей стране.

"Белорусское демократическое представительство из сегодняшнего дня является аккредитованным институтом в Литве», - заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

"Литва признает демократическую волю, выраженную народом Беларуси - выбор, который был реализован не до конца. Мы даем людям, которые олицетворяют этот выбор, возможность работать и действовать в нашем государстве до тех пор, пока эта демократическая свобода не будет справедливой воплощена в их собственном государстве", - добавил он.

Представительство возглавит Тихановская.

Today, ?? FM @GLandsbergis presented diplomatic status to our Belarusian Democracy Representative Office. I am deeply grateful to ?? authorities for the huge support for Belarusians & being the first ones to welcome us. Together, we prove that Belarus is not Lukashenka. pic.twitter.com/Tvc8YXaeRp

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 5, 2021

"Мы признаем не государство, признаем не международную организацию, но мы признаем демократическую волю народа", - сказал министр.

Напомним, что Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 году.

По итогам выборов Александр Лукашенко, который бессменно правит страной уже почти три десятилетия, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, которые пытались вести наблюдение за подсчетом голосов, большинство избирателей проголосовали за Тихановську. Выборы проходили с многочисленными нарушениями, местных наблюдателей не пускали на участки, международные вообще не были приглашены.

С августа 2020 Тихановская живет в эмиграции.

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