Проходной барьер в Раду преодолевают семь партий, - опрос КМИС

Первое место - у "Слуги народа", второе делят "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Семь политических партий имели бы шансы на прохождение 5%-го избирательного барьера в Верховную Раду, если бы выборы проходили в конце июня.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 22-29 июня.

Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" (20,6% среди тех, кто определился с выбором).

Второе место с примерно одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) делят "ОПЗЖ" (16,9%), " ЕС " (15%) и "Батькивщина" (14,7%).

Также проходят "Сила и честь" (7%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

Партия "Голос", которая сейчас входит в состав парламента, на новых выборах не имела было бы никакого шанса, ее поддержка - 1,9%.

Рейтинг партий, конец июня 2021

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета. Было опрошено 2031 человека. Статистическая погрешность - не более 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5 %.

Напомним, что предыдущий опрос КМИС, который проводился в начале июня, продемонстрировал несколько иные результаты: "Слуга народа" - 20,3%, " ЕС " - 18,5%, "Батькивщина" - 12,0%, "ОПЗЖ" - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%.

Партии Ляшко и Гройсмана в предыдущем опросе набирали менее 5%.