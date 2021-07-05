Сына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видео

Нападавших задержали после того, как в соцсетях распространили видео драки.

Центральный суд роSSийского Красноярска вынес приговор местным жителям Андрею Шилову и Сергею Шмелеву, обвиняемым в избиении до смерти своего знакомого.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Судья назначил им по 14,5 лет колонии строгого режима и взыскал 5,5 миллиона рублей компенсации в рамках гражданского иска потерпевшей стороны.

В сентябре 2019 года Шилов и Шмелев, поссорившись по телефону со своим знакомым Дмитрием Сисигиным, приехали к нему домой, жестоко избили и сняли это на видео. Пострадавший впал в кому, а впоследствии скончался в больнице.

Нападавших задержали через месяц, когда в соцсетях распространили видео драки, которое Шилов сам прислал знакомой погибшего. Убийство вызвало значительный резонанс в Красноярске, в городе прошли митинги с требованием наказать нападавших.

Один из обвиняемых - Андрей Шилов - сын главы Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и бывшей судьи Емельяновского суда РФ и адвоката Людмилы Шиловой.

Напомним, в феврале Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека межгосударственное заявление против РоSSийской Федерации, касающееся политических убийств.