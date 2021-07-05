Советский и роSSийский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Мосфильма.

"Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с грустью сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и роSSийский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Меньшов сыграл более ста ролей в кино и телефильмах, но более всего известен как режиссер фильмов "Москва слезам не верит", за который получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (1980), "Любовь и голуби" (1984), "Ширли-мырли" (1995).

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма РоSSийской Федерацией. Также поддерживал оккупацию Донецкой и Луганской областей, в том числе финансово.

В 2021 году собирался баллотироваться в Государственную думу в одном списке с писателем-террористом Захаром Прилепиным.