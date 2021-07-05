Кулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа

Также должна измениться позиция Берлина относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.

Кулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа, и украинская сторона намерена добиться таких поставок.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрийо Кулеба, передает РБК-Украина.

По его словам, во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры двух стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он добавил, что также должна измениться позиция Берлина относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украине, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы эту стену должны сломать", - отметил Кулеба.

Напомним, кандидаты в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным плучение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО.

В конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие. Киев, в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудиями GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, - была "открытой". В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что идею поддержал глава Комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рьоттген.

В июне глава МИД Украины Кулеба назвал решение Германии не экспортировать вооружения в Украину "слабым с политической и моральной точки зрения". Кроме того, глава МИД намекнул, что некоторые страны отказались от поставок оружия в Украину исключительно по политическим причинам.

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