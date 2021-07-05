Кулеба опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия и закрытии границы

"Нужно понимать, что Лукашенко - это человек, в отношении которого нужно делать факт-чекинг".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления Александра Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и закрытии границы.

"Он любитель резонансных заявлений, он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа", - сказал министр на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник, 5 июля.

"Здесь нужно сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко - это человек, в отношении которого нужно делать реальный факт-чекинг. И уверяю вас, что его заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру. Как и его заявление о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает", - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Украина не ищет конфликта, но будет жестко защищать свои интересы, если кто-то этот конфликт будет пытаться навязать.

Кулеба также прокомментировал зависимость украинского рынка от белорусского топлива и минеральных удобрений.

"К сожалению, так случилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси. По некоторым позициям [у нее] почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию нужно исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину. Поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", - сказал Кулеба.

В то же время он напомнил, что продажа горючего Украине является важной составляющей экономики Беларуси, поэтому "Александр Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг".

Напомним, 2 июля Лукашенко во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси заявил о разоблачении "спящих" террористических ячеек. К ним, по словам Лукашенко, причастен целый ряд стран, в том числе и Украина.

Он заявил, что из Украины в Беларусь поступает огромное количество оружия, и приказал пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Лукашенко не впервые делает голословные заявления о том, что из Украины в Беларусь контрабандой переправляют оружие.

В 2019 году Лукашенко уже говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Приграничному комитету Беларуси тогда пришлось объяснять, что пункты пропуска продолжают функционировать в обычном режиме, а "граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов".