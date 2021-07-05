Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру

Документы принимаются до 12 июля.

Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру
Фото: slovoidilo.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру. Об этом он объявил на форуме "Украина 30. Международная политика".

По словам министра, это беспрецедентный шаг.

"От Сенегала до Великобритании, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. МИД впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций. Кстати, до моего прихода на должность министра МИД часто обвиняли, что это закрытый клуб. С сентября 2020 года мы объявили 133 открытых конкурса и отбор на должности в системе органов дипломатической службы. 82 победителя уже присоединились к нашей команде", - рассказал министр.

Согласно сайту МИД, дипломатов по экономическим вопросам ищут в диппредставительства в Аргентину, Чили, Бразилию, Великобританию, Грецию, Эфиопию, Израиль, Ирак, Казахстан, Китай, Малайзию, Молдову, Норвегию, Сенегал, Туркменистан, Чехию. Прием документов продлится до 12 июля.

Напомним, Украина впервые в своей истории в этом году стала председательствующей в Международном совете зерна. Председательство продлится в течение 2021-2022 годов.

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