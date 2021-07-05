Ряд важных стран мира по политическим причинам не продают Украине вооружение, - Кулеба

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим".

Ряд важных стран мира по политическим причинам отказываются продавать Украине вооружение. Об этом на форуме "Украина 30. Международная политика" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что сейчас вопрос безопасности Украины зависит от воли народа, Вооруженных сил Украины и дипломатии.

"Мы пока не являются членами НАТО, мы не имеем гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по политическим причинам, исключительно по политическим причинам, не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Несмотря на это, мы развили военно-техническое сотрудничество с США и Великобританией, Турцией. Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим", - заявил министр.

Он добавил, что пока Украина не является членом Альянса, она развивает другие отношения, такие как Люблинский треугольник и "Квадрига".

Напомним, в конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие. Киев , в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудиями GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, - была "открытой". В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что идею поддержал глава Комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рьоттген.

В июне глава МИД Украины Кулеба назвал решение Германии не экспортировать вооружения в Украину "слабым с политической и моральной точки зрения".

Посол Анка Фельдгузен отметила, что в Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия Восточной Европе ввиду сложного исторического опыта и идеи, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".