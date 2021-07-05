Зеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТО

По мнению президента, проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины.

Зеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины, заявил глава государства на форуме "Украина 30. Международная политика".

Президент напомнил, что последние социологические исследования свидетельствуют о поддержке вступления в Евросоюз среди более чем 60% украинцев, большинство также поддерживают присоединение к НАТО.

"Для нас это гарантия безопасности и благополучия. Украинский народ и государство сделали уже, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина станет членом Европейского Союза и членом Альянса", - заявил Зеленский.

По мнению президента, блок НАТО и Евросоюз дали четкие сигналы поддержки Украины на саммитах 2021 года.

Президент добавил, что активно готовится к визиту в Вашингтон.

"Это не туризм. Он должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина будет углублять отношения с Бразилией, также хочет активно участвовать в сотрудничестве с африканскими странами.

Напомним, что за вступление в НАТО готовы проголосовать 54%, против - 31%, еще 15% не определились с выбором. За вступление Украины в ЕС проголосовали 62% всех опрошенных, против вступления - 26%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУНардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности УкраиныРоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
После вступления в ЕС Украина может стать частью коллективной безопасности Европы, - ПерсонПосле вступления в ЕС Украина может стать частью коллективной безопасности Европы, - Персон
Украине осталось недолго ждать получения ПДЧ в НАТО, - депутат от партии Макрона ПерсонУкраине осталось недолго ждать получения ПДЧ в НАТО, - депутат от партии Макрона Персон
В Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФВ Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ
"Слуга народа" Брагар обвинил патрульных в вымогательстве взятки"Слуга народа" Брагар обвинил патрульных в вымогательстве взятки
В Беларуси задержали 24-летнего гражданина УкраиныВ Беларуси задержали 24-летнего гражданина Украины
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
Зеленский: учения "Си Бриз" демонстрируют, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.Зеленский: учения "Си Бриз" демонстрируют, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.
Зеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМСЗеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМС
"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками
Последние новости
Подгружаем последние новости