Зеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТО

По мнению президента, проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины, заявил глава государства на форуме "Украина 30. Международная политика".

Президент напомнил, что последние социологические исследования свидетельствуют о поддержке вступления в Евросоюз среди более чем 60% украинцев, большинство также поддерживают присоединение к НАТО.

"Для нас это гарантия безопасности и благополучия. Украинский народ и государство сделали уже, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина станет членом Европейского Союза и членом Альянса", - заявил Зеленский.

По мнению президента, блок НАТО и Евросоюз дали четкие сигналы поддержки Украины на саммитах 2021 года.

Президент добавил, что активно готовится к визиту в Вашингтон.

"Это не туризм. Он должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина будет углублять отношения с Бразилией , также хочет активно участвовать в сотрудничестве с африканскими странами.