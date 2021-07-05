Зеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТО
По мнению президента, проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины, заявил глава государства на форуме "Украина 30. Международная политика".
Президент напомнил, что последние социологические исследования свидетельствуют о поддержке вступления в Евросоюз среди более чем 60% украинцев, большинство также поддерживают присоединение к НАТО.
"Для нас это гарантия безопасности и благополучия. Украинский народ и государство сделали уже, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина станет членом Европейского Союза и членом Альянса", - заявил Зеленский.
По мнению президента, блок НАТО и Евросоюз дали четкие сигналы поддержки Украины на саммитах 2021 года.
Президент добавил, что активно готовится к визиту в Вашингтон.
"Это не туризм. Он должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил он.
Зеленский сказал, что Украина будет углублять отношения с Бразилией, также хочет активно участвовать в сотрудничестве с африканскими странами.
Напомним, что за вступление в НАТО готовы проголосовать 54%, против - 31%, еще 15% не определились с выбором. За вступление Украины в ЕС проголосовали 62% всех опрошенных, против вступления - 26%.