Демонтированный советский монумент славы из центра Львова перевезли в музей "Территория террора"

На месте монумента обустроят музей украинского воина.

Во Львове завершили перемещение демонтированного Монумента боевой славы советских вооруженных сил, который находился на Стрыйской улице, в музей "Территория террора". В дальнейшем он будет находиться там как музейный экспонат.

Об этом сообщила пресс-служба музея в воскресенье, 4 июля.

Фото: facebook.com/TerritoryTerror

"С апреля этого года проходил демонтаж советского Монумента славы. Части монумента перевозили в наш музей. 12 июня завершилось перемещение 4, 5 и 6 горельефов. Сейчас долгий процесс «переезда» закончен", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть монумент на территории музея, на проспекте Черновола, 45. Работники заведения работают над обустройством частей горельефа.

Фото: facebook.com/TerritoryTerror

Напомним, что Монумент боевой славы Советских вооруженных сил открыли во Львове в 1970 году. Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии, и фигуры "Родины-матери".

Монумент Славы не попал под декоммунизацию, поскольку был памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

Несмотря на это, в 2019 году сначала демонтировали аварийную стелу, а в 2021 году демонтировали и барельефы.

На месте монумента славы обустроят музей украинского воина.

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