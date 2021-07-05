Франция надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы, - соратники Макрона

Французское руководство надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы в Республике в 2022 году, однако не питает иллюзий относительно тех практик хакерских и информационных атак, которые применяются РФ в отношении других стран.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил депутат Национального собрания Франции, один из ближайших соратников президента Республики Эммануэля Макрона Пьер Персон.

"В 2017 и 2018 годах во время встречи с руководством РФ президент Макрон четко выразил позицию, что подобное вмешательство недопустимо. Я надеюсь, что в 2022 году эти факты не повторятся. Вместе с тем я думаю, что не надо строить себе иллюзий относительно тех практик, которые сегодня существуют", - сказал политик.

Другой представитель партии Макрона "Вперед, Республика", секретарь комиссии по иностранным делам парламента Франции Буон Тан, подчеркнул, что РоSSия с каждым годом все больше выделяет денег на вмешательство в систему безопасности других государств. Политик считает, что Франция к этому должна адаптироваться.

"Нам действительно не следует обманываться относительно таких практик вмешательства. Мы видим, что РоSSия (и не только она) вкладывает в этом направлении все больше усилий и ресурсов. Франция также адаптируется, повышая свой потенциал защиты и методы противодействия", - отметил Тан.

Вместе с тем, как отмечает Персон, который, кстати, стал мишенью роSSийских хакеров на выборах президента в 2017 году, Франции для противодействия РоSSии может понадобиться опыт Украины по установлению цифровых систем безопасности.

Напомним, в 2017 году после первого тура выборов во Франции Макрон обвинял РоSSию во вмешательстве в его кампанию с помощью кибератак и отказывался предоставить аккредитацию роSSийским медиа RT и Sputnik, обвинив их в публикации фейковых новостей.