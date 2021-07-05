Соратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по Донбассу

На оккупированных территориях нарушаются права человека.

Соратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по Донбассу
Сенатор Пьер Персон
Фото: Lb.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон узнает, что на оккупированных территориях Украины нарушаются права человека. Поэтому Франция в дальнейшем будет настаивать на переговорах с Россией по Донбассу.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил депутат Национального собрания Франции - один из ближайших его соратников Пьер Персон после посещения линии разграничения.

"Франция и в дальнейшем будет настаивать на том, чтобы соблюдались определенные вещи, в частности о том, что гражданское население должно иметь полный доступ ко всей территории Украины. Находясь на линии соприкосновения, мы увидели, что в ОРДЛО блокируют доступ. Считаем, что вопросы прав человека, вопрос деоккупации Крыма должны подниматься на базе Крымской платформы. По возвращении во Францию мы будем общаться и с МИД, и с президентским дворцом, и доносить мысль о том, что на оккупированных территориях нарушаются права человека", - рассказал Персон.

Вместе с тем политик акцентировал, что никто во Франции не отрицает необходимость и важность продолжения диалога с Россией, однако это никоим образом не ослабляет позиции Парижа по Украине и понимание того, что ее нужно поддерживать. Французский депутат также отметил, что те французские политики, которые поддерживают позицию РФ по Крыму и Украине, не отражают позицию большинства политического класса Франции.

"Эти французские политики, которые бывают в оккупированном Крыму, которые поддерживают действия РоSSии, не отражают ни позицию французской дипломатии, ни позицию большинства политического класса Франции. Обычно здесь мы говорим о тех, кто приближен к крайне правым силам или же отстаивает чьи-то экономические интересы", - отметил Персон.

Напомним, 2 июля Кремль сообщил о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с Макроном. Отмечалось, что собеседники также касались темы Украины. В частности, Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Киева по Донбассу.

Ранее, 25 июня, Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным, и для этого "необязательно организовывать саммит ЕС - РФ". Двигателями переговоров с Россией стали сам Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрон сказал, что "этот диалог необходимо для стабильности на Европейском континенте". Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным. Против также выступил премьер Нидерландов.

Балтийские страны Европейского Союза отвергли предложение Германии и Франции восстановить официальные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом одна из стран сравнила это с попыткой отказать медведя от кражи меда.

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