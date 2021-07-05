РоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

На сегодня в этом списке находятся 204 человека.

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло роSSийского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минкультуры.

Согласно обновленному перечню, кроме Губерниева, в список вошли: роSSийский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и роSSийский актер Роман Юрченко.

На сегодня в этом списке находятся 204 человека.

Напомним, 23 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 24 июня в СБУ объяснили, что Киркорову запретили въезд в Украину из-за его поддержки оккупации Крыма Россией .