РоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

На сегодня в этом списке находятся 204 человека.

РоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Фото: golden-news.com

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло роSSийского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минкультуры.

Согласно обновленному перечню, кроме Губерниева, в список вошли: роSSийский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и роSSийский актер Роман Юрченко.

На сегодня в этом списке находятся 204 человека.

Напомним, 23 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 24 июня в СБУ объяснили, что Киркорову запретили въезд в Украину из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.

В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.

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