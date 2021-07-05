РоSSийский спортивный комментатор Губерниев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
На сегодня в этом списке находятся 204 человека.
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло роSSийского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минкультуры.
Согласно обновленному перечню, кроме Губерниева, в список вошли: роSSийский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и роSSийский актер Роман Юрченко.
На сегодня в этом списке находятся 204 человека.
Напомним, 23 июня Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 24 июня в СБУ объяснили, что Киркорову запретили въезд в Украину из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.
В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.