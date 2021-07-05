?После вступления в ЕС Украина может стать частью коллективной безопасности Европы, - Персон

Мощная и хорошо вышколенная армия - это тот багаж, который Украина может предложить Европе.

После получения членства в Европейском Союзе Украина может стать частью единой коллективной безопасности Европы.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал депутат Национального собрания Франции, один из ближайших соратников президента Республики Эммануэля Макрона, Пьер Персон.

Он считает, что мощная и хорошо вышколенная украинская армия - это тот багаж, который Украина может предложить Европе.

"Опыт Украины, которая построила свою армию в такой короткий период и достигла значительного количества армейского штата, - это очень полезное достижение, которое она сможет предложить, когда будет готова стать членом Евросоюза ", - подчеркнул Персон.

Депутат считает, что именно война в Украине стала той причиной, которая вызвала диалог в ЕС по созданию региональной системы безопасности и единой европейской армии.

"Война и эти события, которые происходят в Украине, является той причиной, которая объясняет и демонстрирует европейским странам, почему им нужна собственная коллективная армия. Собственно, нашей миссией в ходе визита в Украину было получение информации и затем - демонстрация французам, европейцам, почему континентальная армия - это важная, необходимая вещь", - отметил Персон.

Однако, по словам представителя партии Макрона "Вперед, Республика", Буон Тана, секретаря комиссии по иностранным делам парламента Франции, сейчас Парижу и Берлину еще нужно убеждать ряд европейских государств в необходимости создания армии ЕС .

"Украина - яркий пример, подтверждающий, что невозможно противостоять в одиночку агрессору, который имеет больший потенциал, обладает большими ресурсами и имеет большую армию. Поэтому и есть объективная необходимость в единой европейской армии. В то же время для ее формирования нам еще нужно убеждать европейцев" , - говорит Тан.

Напомним, в 2018 году президент Франции Макрон призвал Европу создать свою армию "для защиты от РоSSии, Китая и даже США ". Он пояснил, что необходимость в создании европейской армии появилась после заявления действующего тогда президента США Дональда Трампа о планах выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД.

Ранее Макрон предполагал, что общеевропейская армия должна появиться до 2020 года.

Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года, а до этого, с 2014 года, работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации Соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС .

В июне Офис координации европейской и евроатлантической интеграции посчитал, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом составляет 54%.