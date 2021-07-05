Украине осталось недолго ждать получения ПДЧ в НАТО, - депутат от партии Макрона Персон

В то же время президент Франции считает, что Альянс требует значительной трансформации.

Украине осталось недолго ждать получения ПДЧ в НАТО, - депутат от партии Макрона Персон
Сенатор П'єр Персон
Фото: Lb.ua

Украине осталось недолго ждать получения Плана действий по членству в НАТО.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал депутат Национального собрания Франции - один из ближайших соратников президента Республики Эммануэля Макрона, Пьер Персон.

"Я считаю, что до получения Украиной ПДЧ в НАТО - недалеко", - сказал Персон.

В то же время он акцентировал, что президент Макрон считает, что сейчас НАТО требует значительной трансформации.

"Мне кажется, что Макрон трезво посмотрел на НАТО и понял, что сейчас существует потребность в его трансформации, развитии, в улучшении потенциала", - говорит Персон.

Ранее, после посещения КПВВ "Гнутово" и Широкино на Донбассе, Персон заявил о необходимости ускорения евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, 14 июня члены НАТО на саммите подтвердили приверженность решению 2008 года о возможности принять Украину в Альянс через План действий по членству. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что НАТО предоставит Украине ПДЧ в 2022 году.

В то же время, президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения НАТО путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года действующий тогда президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

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