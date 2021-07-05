За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранение

Оккупационные войска шесть раз открывали огонь по ВСУ.

За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранение
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Около Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное роSSийские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 5 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Около Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди военных не было.

Напомним, в течение субботы, 3 июля, в районе проведения ООС было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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