В Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ

Злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся. Позже его задержала полиция.

В Одесской области неизвестный напал на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

В настоящее время женщина госпитализирована в больницу.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ... Спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию. Полиция сработала отлично - преступника поймали ... Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя", - написал Рашкован.

Напомним, Рашкован занимает должность заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ с 27 февраля 2017 года.

С ноября 2014 года до 1 августа 2016 он исполнял обязанности заместителя главы Национального банка Украины, который отвечал за реформирование и трансформацию банка.