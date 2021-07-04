"Слуга народа" Брагар обвинил патрульных в вымогательстве взятки

Полицейские заподозрили, что нардеп сел за руль под наркотиками.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, которого накануне полиция заподозрила в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, заявил, что патрульные вымогали у него взятку.

Об этом нардеп написал в своем фейсбуке.

По словам Брагара, патрульные полицейские остановили его в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, освещающая автомобильные номера.

"Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку", - заявил нардеп.

"После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго). После чего меня привезли к врачу-наркологу, который, увидев меня, сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через семь дней", - добавил он.

Брагар утверждает, что патрульные только в клинике узнали, что имеют дело с народным депутатом.

Народный избранник также опубликовал результаты теста на наркотики, который он сделал в другой клинике по собственной инициативе. По его словам, тест отрицательный.

Фото: facebook.com/yvbragar

В Департаменте патрульной полиции Украины сообщили, что проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве по информации, изложенной в его публикации. Назначено служебное расследование.

"В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст.130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование. Позже народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских. По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - говорится в сообщении.

О том, что Брагара поймали на управлении автомобилем под наркотиками, вчера сообщил нардеп Александр Дубинский.

Об инциденте сообщили также novyny.live. В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором утвердили состояние наркотического опьянения. По информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. У Брагара забрали водительское удостоверение.

Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах.

Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Напомним, фракция "Слуга народа" рекомендовала своему нардепу Евгению Брагару приостановить общение с журналистами после того, как он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.