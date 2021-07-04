На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)

С начала суток роSSийские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В результате обстрела роSSийскими оккупантами позиций Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Он получил несовместимые с жизнью ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Всего с начала суток зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

"Неподалеку Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в вечерней сводке.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Обновление. На странице проекта MedStar Медевак ПДМШ в фейсбуке сообщают, что сегодня погиб медик Юрий Письменный.

"Сегодня при выполнении обязанностей по защите Родины, на фронте погиб наш собрат Письменный Юрий Васильевич. Юра был членом большой семьи ПДМШ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А затем подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона. Сегодня коварный враг оборвал жизнь нашего собрата ..." - сказано в сообщении.

Юрий Письменный
Фото: facebook.com/medevak
Юрий Письменный

Как сообщалось, в субботу, 3 июля, оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в рядах ООС не было.

26 июня под Песками погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.

16 июня на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

11 июня в зоне проведения ООС в Донбассе погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУНардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе
Умер бывший заместитель министра культуры и журналист Юрий Рыбачук
РоSSийские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)
На Донбассе оккупанты вчера 26 раз нарушали режим прекращения огня и уже 6 раз сегодняНа Донбассе оккупанты вчера 26 раз нарушали режим прекращения огня и уже 6 раз сегодня
Украинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на ДонбассеУкраинские военные провели танковые маневры в зоне ООС на Донбассе
Венедиктова отдала "департамент войны" в руководство заместителю, которого СМИ связывали с Медведчуком (обновлено)Венедиктова отдала "департамент войны" в руководство заместителю, которого СМИ связывали с Медведчуком (обновлено)
Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партииПрилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости