В Беларуси задержали 24-летнего гражданина Украины

У Павла Рабешко провели обыск, мужчину вывезли в неизвестном направлении.

В белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.

Павел Рабешко
Фото: Телеграм-канал "Свободный Столин"
Павел Рабешко

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

В доме мужчины, который имеет вид на жительство в Беларуси, провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции. У украинца изъяли телефон и увезли его в неизвестном направлении.

По предварительной информации, Рабешко доставили в Пинский КГБ.

3 июля, в День Независимости Беларуси, по стране прокатилась очередная волна протестов против режима Александра Лукашенко. Задержание и обыски прошли также в Минске и Бресте.

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