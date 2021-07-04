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2021-07-04
В Беларуси задержали 24-летнего гражданина Украины
У Павла Рабешко провели обыск, мужчину вывезли в неизвестном направлении.
В белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.
Фото: Телеграм-канал "Свободный Столин"
Павел Рабешко
Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".
В доме мужчины, который имеет вид на жительство в Беларуси, провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции. У украинца изъяли телефон и увезли его в неизвестном направлении.
По предварительной информации, Рабешко доставили в Пинский КГБ.
3 июля, в День Независимости Беларуси, по стране прокатилась очередная волна протестов против режима Александра Лукашенко. Задержание и обыски прошли также в Минске и Бресте.