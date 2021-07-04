С начала суток роSSийские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела роSSийскими оккупантами позиций Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Он получил несовместимые с жизнью ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Всего с начала суток зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

"Неподалеку Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в вечерней сводке.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Как сообщалось, в субботу, 3 июля, оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в рядах ООС не было.

26 июня под Песками погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар.

16 июня на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

11 июня в зоне проведения ООС в Донбассе погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.