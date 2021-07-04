Командующий ВМС не исключает провокаций россиян во время "Cи Бриза"

"На этот случай на кораблях участников" Си Бриз "существуют определенные отработанные процедуры".

Украина не исключает провокаций со стороны РоSSии во время украинско-американских учений “Си Бриз-2021”, которые продлятся до 10 июля.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий Военно-морских сил ВСУ, контрадмирал Алексей Неижпапа.

"Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота. С апреля месяца там же постоянно находятся корабли Балтийского и Северного флотов РоSSийской Федерации - наблюдают за действиями участников наших учений. Таким образом, провокаций со стороны РоSSийской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников "Си Бриз" существуют определенные отработанные процедуры", - сказал он.

Неижпапа добавил, что сейчас в Бердянске и Мариуполе находятся четыре малые бронированные артиллерийские катера. "При поступлении новых единиц катерного состава будем усиливать ими Азовское море", - сказал Неижпапа.

Он надеется, что и в Азовском и Черном морях для "более эффективного освещения надводной обстановки" будут применены ударные беспилотники Bayraktar.

"Тренируемся использовать Bayraktar над морем, скоро в составе ВМС Украины будем иметь эскадрилью этих беспилотных комплексов. Их экипажи уже прошли подготовку в Турции. Мы с нашими собратьями из Воздушных сил Украины во время учений отрабатываем порядок применения БПЛА Bayraktar на море", - добавил он.

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам.

Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.

Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет.

Представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что организованные Украиной и США военные учения "Си Бриз" в Черном море направлены на поддержку стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.