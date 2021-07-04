Средний возраст украинского полицейского - 36 лет

За шесть лет существования Нацполиции обработано более 47 миллионов вызовов граждан.

В настоящее время средний возраст полицейского в Украине составляет 36 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, поздравляя Национальную полицию с днем создания.

Министр сообщил, что за шесть лет существования Национальной полиции Украины обработано более 47 млн вызовов граждан.

Раскрыто более 562 тысяч преступлений, проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождено 129 заложников.

Кроме того, прекращена деятельность более 1 400 преступных групп и организаций, изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 млрд гривен и раскрыто более 30 тысяч киберпреступлений.

Изъято более 38 тысяч единиц оружия и 9 тонн взрывчатки, разыскано и возвращено родителям более 66 тысяч детей и обеспечена безопасность при более 360 тысячах массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.

"Много амбициозных задач уже выполнено, теперь мы реализуем важный проект формирования единого пространства безопасности для территориальных общин. Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощен в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", - сказал Аваков.

По словам главы МВД , 56 тысяч полицейских несли службу в зоне АТО / ООС.

"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненное дело - Служить Закону и Защищать Человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ , и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!", - отметил министр.

Напомним, сегодня, 4 июля, в Украине отмечают День полиции.