Средний возраст украинского полицейского - 36 лет

За шесть лет существования Нацполиции обработано более 47 миллионов вызовов граждан.

Средний возраст украинского полицейского - 36 лет

В настоящее время средний возраст полицейского в Украине составляет 36 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, поздравляя Национальную полицию с днем создания.

Министр сообщил, что за шесть лет существования Национальной полиции Украины обработано более 47 млн вызовов граждан.

Раскрыто более 562 тысяч преступлений, проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождено 129 заложников.

Кроме того, прекращена деятельность более 1 400 преступных групп и организаций, изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 млрд гривен и раскрыто более 30 тысяч киберпреступлений.

Изъято более 38 тысяч единиц оружия и 9 тонн взрывчатки, разыскано и возвращено родителям более 66 тысяч детей и обеспечена безопасность при более 360 тысячах массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.

"Много амбициозных задач уже выполнено, теперь мы реализуем важный проект формирования единого пространства безопасности для территориальных общин. Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощен в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", - сказал Аваков.

По словам главы МВД, 56 тысяч полицейских несли службу в зоне АТО / ООС.

"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненное дело - Служить Закону и Защищать Человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!", - отметил министр.

Напомним, сегодня, 4 июля, в Украине отмечают День полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ передала в суд уголовные производства по двум руководителям "Украинского выбора" МедведчукаСБУ передала в суд уголовные производства по двум руководителям "Украинского выбора" Медведчука
Наемники РФ ранили украинского военного неподалеку от СтарогнатовкиНаемники РФ ранили украинского военного неподалеку от Старогнатовки
Убийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годамУбийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годам
"Африканский Ганди" Кеннет Каунда умер в возрасте 97 лет"Африканский Ганди" Кеннет Каунда умер в возрасте 97 лет
Законом о нулевой декларации власть уничтожит средний класс, - депутат от "Удара"Законом о нулевой декларации власть уничтожит средний класс, - депутат от "Удара"
Нардепы все же включили в повестку дня сессии законопроекты, откладывающие обязательность украинского дубляжаНардепы все же включили в повестку дня сессии законопроекты, откладывающие обязательность украинского дубляжа
Берковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фондаБерковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фонда
Стало известно имя украинского военного, погибшего 11 июняСтало известно имя украинского военного, погибшего 11 июня
Львовский кинофестиваль отменили из-за "ситуации вокруг украинского культурного процесса"Львовский кинофестиваль отменили из-за "ситуации вокруг украинского культурного процесса"
Весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане вернулся домойВесь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане вернулся домой
Последние новости
Подгружаем последние новости