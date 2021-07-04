Глава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником
Ваша служба - залог безопасной Украины.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником, который отмечают 4 июля.
"Ваша служба - залог безопасной Украины. Благодаря круглосуточной работе и профессионализму полицейских мы можем чувствовать себя защищенными, уверенно работать и строить планы на будущее. Ведь вы самоотверженно обеспечиваете порядок и спокойствие в городах и селах, противодействуете преступности и охраняете наши права и свободы",– говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.
Он отметил, что праздник подчеркивает важность работы полицейского для всего общества. "Вы являетесь той силой, которая защищает украинский перед любой опасностью внутри страны", - сказал Разумков.
Праздник был установлен в Украине Указом Президента Украины "О Дне Национальной полиции Украины" от 9 декабря 2015 года и отмечался сначала 4 августа - в день подписания Президентом Закона Украины "О Национальной полиции". Раньше, как правило, профессиональные праздники устанавливались, исходя из дня принятия того или иного закона.
Указом Президента Украины 2018 года установлено, что День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля - в честь события 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.