Глава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником, который отмечают 4 июля.

"Ваша служба - залог безопасной Украины. Благодаря круглосуточной работе и профессионализму полицейских мы можем чувствовать себя защищенными, уверенно работать и строить планы на будущее. Ведь вы самоотверженно обеспечиваете порядок и спокойствие в городах и селах, противодействуете преступности и охраняете наши права и свободы",– говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.

Он отметил, что праздник подчеркивает важность работы полицейского для всего общества. "Вы являетесь той силой, которая защищает украинский перед любой опасностью внутри страны", - сказал Разумков.

Праздник был установлен в Украине Указом Президента Украины "О Дне Национальной полиции Украины" от 9 декабря 2015 года и отмечался сначала 4 августа - в день подписания Президентом Закона Украины "О Национальной полиции". Раньше, как правило, профессиональные праздники устанавливались, исходя из дня принятия того или иного закона.