Глава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником

Ваша служба - залог безопасной Украины.

Глава Верховной Рады поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником, который отмечают 4 июля.

"Ваша служба - залог безопасной Украины. Благодаря круглосуточной работе и профессионализму полицейских мы можем чувствовать себя защищенными, уверенно работать и строить планы на будущее. Ведь вы самоотверженно обеспечиваете порядок и спокойствие в городах и селах, противодействуете преступности и охраняете наши права и свободы",– говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.

Он отметил, что праздник подчеркивает важность работы полицейского для всего общества. "Вы являетесь той силой, которая защищает украинский перед любой опасностью внутри страны", - сказал Разумков.

Праздник был установлен в Украине Указом Президента Украины "О Дне Национальной полиции Украины" от 9 декабря 2015 года и отмечался сначала 4 августа - в день подписания Президентом Закона Украины "О Национальной полиции". Раньше, как правило, профессиональные праздники устанавливались, исходя из дня принятия того или иного закона.

Указом Президента Украины 2018 года установлено, что День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля - в честь события 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Глава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с РоссиейГлава МИД Франции объяснил Кулебе инициативу по восстановлению диалога ЕС с Россией
В Верховной Раде женщина напала на нардепа Потураева
Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 1 июляРазумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 1 июля
Три фракции Рады пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны властиТри фракции Рады пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти
Между "слугами народа" Тищенко и Куницким произошла потасовка в столовой Верховной Рады
В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страныВ Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны
Беларусь закроет небо для украинских самолетов - Лукашенко
Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпанийЗеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний
Глава "Слуги народа" призвал бунтарей из "Голоса" сложить мандаты и создать новую партиюГлава "Слуги народа" призвал бунтарей из "Голоса" сложить мандаты и создать новую партию
Последние новости
Подгружаем последние новости