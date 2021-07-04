Зеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМС

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отмечается в первое воскресенье июля.

Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область, где принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Офис президента.

Фото: armyinform.com.ua

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - профессиональный праздник военнослужащих и работников Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

День ВМС 1 августа ежегодно отмечался в Военно-Морских Силах Украины до 2005 года.

Президент Украины Виктор Ющенко одобрил указ в 2006 году, определив датой празднования первое воскресенье июля.

Праздник был отменен в 2008 году Указом Президента Украины "О Дне флота Украины". После прихода к власти Виктор Янукович своим указом перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом совместив его с празднованием дня Военно-Морского Флота РоSSии.

Праздник, восстановленный 12 июня 2015 года Указом президента Украины Петра Порошенко, празднуют в первое воскресенье июля.

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