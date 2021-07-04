"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками

Нардеп, со своей стороны, написал заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками
Евгений Брагар
Фото: facebook.com/yvbragar

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря остановила полиция за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский.

"Депутат СН Брагарь, который предложил продать собаку и оплатить коммуналку, остановила полиция за управление в состоянии наркотического опьянения", - написал он.

"Что мне сейчас многое объясняет ...", - добавил Дубинский.

Об инциденте сообщают также novyny.live.

"В 22:00 в Дарницком районе Киева на улице Русовой патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь", - говорится в сообщении.

Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагарь находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором подтвердили состояние наркотического опьянения.

Фото: novyny.live

В то же время, по информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. Сейчас у Брагаря забрали водительское удостоверение.

Фото: novyny.live

Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы правоохранителям. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах.

Фото: novyny.live
Фото: novyny.live

Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Напомним, фракция "Слуга народа" рекомендовала своему нардепу Евгению Брагарю приостановить общение с журналистами после того, как он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" УкраинойЗеленский ответил Путину на упреки о "внешнем управлении" Украиной
Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"
Минобороны Британии выясняет, как документы о проходе эсминца около Крыма оказались на автобусной остановкеМинобороны Британии выясняет, как документы о проходе эсминца около Крыма оказались на автобусной остановке
Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов КонституцииЗеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции
В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы о подготовке прохода эсминца возле КрымаВ Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы о подготовке прохода эсминца возле Крыма
Апелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во ФранцииАпелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во Франции
Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на ДонбассеАвтомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе
СНБО ввела санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - ЗеленскийСНБО ввела санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский
Экс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взяткиЭкс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взятки
Суд закрыл дело обвиняемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"Суд закрыл дело обвиняемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"
Последние новости
Подгружаем последние новости