"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками

Нардеп, со своей стороны, написал заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря остановила полиция за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский.

"Депутат СН Брагарь, который предложил продать собаку и оплатить коммуналку, остановила полиция за управление в состоянии наркотического опьянения", - написал он.

"Что мне сейчас многое объясняет ...", - добавил Дубинский.

Об инциденте сообщают также novyny.live.

"В 22:00 в Дарницком районе Киева на улице Русовой патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь", - говорится в сообщении.

Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагарь находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором подтвердили состояние наркотического опьянения.

Фото: novyny.live

В то же время, по информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. Сейчас у Брагаря забрали водительское удостоверение.

Фото: novyny.live

Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы правоохранителям. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах.

Фото: novyny.live

Фото: novyny.live

Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Напомним, фракция "Слуга народа" рекомендовала своему нардепу Евгению Брагарю приостановить общение с журналистами после того, как он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.