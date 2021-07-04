СБУ провела антитеррористические учения: "террористы" захватили Посла Израиля в синагоге

Тренировка состоялась в Печерском районе столицы на базе хоральной синагоги Бродского.

Фото: Lb.ua

СБУ провела антитеррористические учения в центре Киева – посла Израиля “освободили из заложников”.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Тренировка прошла в Печерском районе столицы на базе хоральной синагоги Бродского.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

По легенде ученый, "террористы" захватили Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль и верующих, находившихся в помещении синагоги.

В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО «А» СБУ освободили "заложников", а "злоумышленников" - задержали.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В учениях также были задействованы подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

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