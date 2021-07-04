США начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6" в 2022 году

В порту Южный на Черноморском побережье формируется инфраструктура для базирования патрульных катеров, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются два катера типа Island.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня Военно-морских сил Украины в Одесской области.

Также ожидается пополнение - минимум три катера, которые сейчас проходят модернизацию в США . "В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6", - добавил Президент.

Фото: пресс-служба ОПУ

По его словам, конкретными мерами наполняется подписанный в 2020 году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. И вскоре украинский флот усилят противоминные корабли и современные ракетные катера.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем получить вскоре современные и эффективные беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике”, – отметил Глава государства.

Кроме того, в Турции заложен первый корпус современного корвета для ВМС Украины. Он будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года, добавил Президент.

Фото: пресс-служба ОПУ

Также продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота, благодаря отечественным образцам вооружения и военной техники. "Успешно завершены государственные испытания, и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который позволяет достойно противодействовать роSSийской агрессии в акватории Черного и Азовского морей", - рассказал глава государства.

Морская пехота в сотрудничестве с международными партнерами продолжает совершенствовать свою боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации.

"Сегодня личный состав наших Военно-Морских Сил совместно с воинами стран-партнеров продолжает слаженно наращивать морскую мощь во время международных учений “Си Бриз – 2021”. В этом году они являются самыми масштабными за всю историю существования", - отметил Владимир Зеленский.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в своем выступлении отметила, что учения "Си Бриз" является проявлением сотрудничества в области морской безопасности Украины, США и 32 других стран-участников.

"Корабли, которые мы видим здесь, - это лишь одно из проявлений того, что делают США для помощи Украине в обеспечении ее безопасности", - подчеркнула она.

Фото: пресс-служба ОПУ

Квин рассказала, что на прошлой неделе побывала в Бердянске, где приняла участие в открытии нового пункта базирования для дивизиона быстрого реагирования морской службы охраны Украины.

Она напомнила, что в Очакове Николаевской области строительные батальоны Военно-Морских Сил США построили оперативные и вспомогательные, а также ремонтные сооружения для украинского флота и работают над повышением качества инфраструктуры на этой базе.

Напомним, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.