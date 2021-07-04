Зеленский поздравил американцев с Днем независимости
Зеленский поблагодарил США за неизменную поддержку суверенитета Украины.
Фото: РБК-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости, который США празднует ежегодно 4 июля.
“Искренние поздравления Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха", - написал он в Твиттере.
Зеленский также поблагодарил США за неизменную поддержку суверенитета Украины.
Щирі вітання @POTUS і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний ?? за незмінну підтримку суверенітету ??. #4thofJulypic.twitter.com/CmsydX59XQ
Напомним, в июне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил детали визита Зеленского в США.
По информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".