Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
В течение субботы, 3 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
У населенного пункта Невельское вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Опытного противник обстреливал наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Недалеко от населенного пункта Пески роSSийско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
По состоянию на 07:00 воскресенья, 4 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
А у Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Напомним, в течение пятницы, 2 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.