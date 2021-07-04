Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: glavcom.ua

В течение субботы, 3 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

У населенного пункта Невельское вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного противник обстреливал наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Недалеко от населенного пункта Пески роSSийско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 4 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

А у Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, в течение пятницы, 2 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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