Президент рассказал, как модернизировать Военно-морские силы ВСУ
Среди приоритетов: современные корабли, вооружение и ракетное оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский в Одесской области рассказал о планах модернизации Военно-морских сил ВСУ.
Он, в частности, отметил, что во времена роSSийской агрессии боеспособные ВМС являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, пишет Укринформ.
Приоритетами Зеленского, как президента, для украинских моряков являются современные корабли, вооружение и ракетное оружие.
"Мы упорно работаем, чтобы обеспечить возможности ВМС, в частности, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве", - заявил Зеленский.
По его словам, ВМС ВСУ является важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждении Украины как независимой морской державы.
Он добавил, что сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для украинской дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
Напомним, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.