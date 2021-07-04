Президент рассказал, как модернизировать Военно-морские силы ВСУ

Среди приоритетов: современные корабли, вооружение и ракетное оружие.

Президент рассказал, как модернизировать Военно-морские силы ВСУ
Фото: mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Одесской области рассказал о планах модернизации Военно-морских сил ВСУ.

Он, в частности, отметил, что во времена роSSийской агрессии боеспособные ВМС являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины, пишет Укринформ.

Приоритетами Зеленского, как президента, для украинских моряков являются современные корабли, вооружение и ракетное оружие.

"Мы упорно работаем, чтобы обеспечить возможности ВМС, в частности, оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, достичь их полной осведомленности о ситуации на море, в частности, в подводном пространстве", - заявил Зеленский.

По его словам, ВМС ВСУ является важным фактором военно-политической реальности в Черноморском регионе и утверждении Украины как независимой морской державы.

Он добавил, что сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для украинской дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины.

Напомним, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

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