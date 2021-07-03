Андрей Богдан встречается с моделью

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан закрутил новый роман с очаровательной брюнеткой. Известный политик состоит в отношениях с моделью и Instagram-блогером Кариной Тищенко.

Как утверждают многие украинские СМИ , Андрей Богдан был неоднократно замечен с Кариной Тищенко на публике. Поговаривают, что Богдан планирует чаще выводить красавицу в свет.

Масс-медиа также сообщают, что Карина Тищенко приглянулась многим в Киеве . Девушка живет в ЖК Новопечерские Липки, что считается показателем статуса.

На блог Карины Тищенко в Инстаграм подписано более 49 тысяч пользователей. Судя по страничке новой девушки Андрея Богдана, она обожает путешествовать и нередко публикует фото из разных уголков земного шара. Кроме того, в блоге Карины очень много ее фото в купальниках, боди и красивом белье.

Подписчики часто в комментариях пишут комплименты о внешности Карины. Мужчины восхищаются ее стройной фигурой, женщины обсуждают наряды Тищенко.

На своей странице в Инстаграм Карина Тищенко не разместила ни одной фотографии, которая бы намекала на присутствие Андрея Богдана в ее жизни. Однако в СМИ сообщают, что Богдан и Тищенко отдыхали вместе в турецкой Анталье в пятизвездочном отеле Titanic Mardan Palacе и вместе присутствовали на показе мод Ocean Fashion Show.

Напомним, победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан рассказала, как пережила развод с Андреем Богданом.