На границе Литвы и Беларуси силовики открыли предупредительный огонь из-за нелегальных мигрантов

С начала года Литва насчитала 938 нелегалов.

На границе Литвы и Беларуси силовики открыли предупредительный огонь из-за нелегальных мигрантов
Фото: delfi.lt

Литовские пограничники открыли предупредительный огонь, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Отмечается, что в течение двух дней литовские пограничники задержали уже 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу. С начала года Литва насчитала уже 938 нелегалов, почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард. Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и сопротивлялись. В результате был применен слезоточивый газ, а также было осуществлено два предупредительных выстрела в воздух. Людей, которые сопротивлялись, положили на землю и надели на них наручники", - отметили литовские пограничники.

Напомним, в пятницу в связи со сложной ситуацией правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в районах, граничащих с Беларусью. Ранее также сообщалось, что власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Такой забор может обойтись примерно в 15 млн евро.

ЕС отправил подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью.

На днях Александр Лукашенко, который считает себя президентом, заявил, что в стране разоблачены "спящие террористические ячейки", к которым якобы причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Также Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, которое попадает через границу в Беларусь".

В МИД Украины заявили, что не получали официальных сообщений о закрытии границы.

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