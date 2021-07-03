Порошенко рассказал, кто получит следующий комплект оптической разведки

Лидер "Евросолидарности" в понедельник вместе с единомышленниками едет на Восток.

Порошенко рассказал, кто получит следующий комплект оптической разведки
Фото: eurosolidarity.org

Следующий комплект для оптической разведки будет приобретен и доставлен на фронт на средства Фонда Петра Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" заявил во время благотворительной акции "Музыкально-кулишева суббота", организованной Святославом Бойко - известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан".

Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет на Восток

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому что полоса обороны десятой бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину, как всегда, дает наш с Мариной фонд, а половину - вы, 3 тысячи украинцев, которые приняли участие с «Делом общин» для того, чтобы это стало возможным, - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - сказал он.

Фото: eurosolidarity.org

"А еще фантастические музыканты - и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк - поедут для того, чтобы держать очень высоко боевой дух наших воинов", - добавил Порошенко.

Он также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компанию "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - отметил Порошенко.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10-й ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения. 27 мая Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10-й ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит в июле 2 млн доз вакцины ModernaУкраина получит в июле 2 млн доз вакцины Moderna
Алексей Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИАлексей Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ
Порошенко требует внести в повестку дня ВСК расследование дела "вагнеровцев"Порошенко требует внести в повестку дня ВСК расследование дела "вагнеровцев"
Порошенко считает неконституционным запрет обжаловать решение СНБОПорошенко считает неконституционным запрет обжаловать решение СНБО
Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"Порошенко предостерег власть от нарушения Основного закона: "Конституция - это не шведский стол"
В Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей "Л/ДНР" и роSSиянВ Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей "Л/ДНР" и роSSиян
Порошенко в годовщину подписания Соглашения об ассоциации: это живой инструмент достижения критериев членства в ЕвросоюзеПорошенко в годовщину подписания Соглашения об ассоциации: это живой инструмент достижения критериев членства в Евросоюзе
Порошенко жестко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной": не за то отдают жизни наши воиныПорошенко жестко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной": не за то отдают жизни наши воины
Порошенко требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"Порошенко требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"
У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского по поводу "заработка на войне"У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского по поводу "заработка на войне"
Последние новости
Подгружаем последние новости