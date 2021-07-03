Экс-нардеп Онищенко сообщил о смерти своей матери

Инесса Кадырова была фигуранткой по его "газовому делу".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко сообщил о смерти своей матери, которая была фигуранткой его "газового дела".

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Я потерял ближайшего мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа упокоится с миром", - отметил он.

Напомним, Онищенко в Украине обвиняют в создании "газовой схемы", участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный. В марте 2017 года в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" тогдашний глава САП Назар Холодницкий заявил, что оснований объявлять мать Онищенко в международный розыск нет.

В июле 2017 года Онищенко сообщал, что Испания предоставила политическое убежище его матери.

3 декабря 2019 года Онищенко задержали в Германии, но в конце мая 2020 года немецкий суд отклонил просьбу Украины об экстрадиции экс-депутата. В мае прошлого года Германия отказала Онищенко в убежище и попросила выехать.