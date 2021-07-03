Представителей Беларуси не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вену
Делегатам не дали визы.
Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вену, где должны были проводить летнюю сессию.
Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, передает БЕЛТА.
По его словам, 1 июля поступила информация об отказе в оформлении визы.
Савиных отметил, что посольство Австрии в Беларуси не выдает виз. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске, но там делегаты тоже получили отказ. Сейчас в Шенгенскую информационную систему также занесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд делегации.
По словам Савиных, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос "о привлечении спецслужб ряда стран, в частности Польши, к операции по захвату власти в стране из-за сценария "цветной революции".
Напомним, ранее Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Беларусью.
Европейский Союз сообщил, что не имеет намерения прекращать действие соглашения об облегчении визового режима с Беларусью после того, как Минск заявил, что начинает процедуру выхода из соглашения с ЕС о реадмиссии (возвращение нелегальных мигрантов).