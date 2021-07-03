Оккупанты обстреляли и вывели из строя камеру ОБСЕ возле Донецка

Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь с ней были утрачены.

Оккупационные войска на Донбассе обстреляли и вывели из строя камеру наблюдателей миссии ОБСЕ под оккупированным Донецком.

Об этом говорится в отчете Миссии от 3 июля.

Отмечается, что камера, установленная на шахте "Октябрьская", повреждена в результате стрельбы.

"В 15:45 2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству территория в 9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер. По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Отмечается, что перебои в работе этой камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда ОБСЕ утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь с ней были утрачены.

Сейчас представители СММ успешно заменили поврежденную камеру.

Напомним, 14 июня глава ОБСЕ Анн Линде во второй раз с начала года посетила Донбасс.