Оккупанты обстреляли и вывели из строя камеру ОБСЕ возле Донецка
Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь с ней были утрачены.
Оккупационные войска на Донбассе обстреляли и вывели из строя камеру наблюдателей миссии ОБСЕ под оккупированным Донецком.
Об этом говорится в отчете Миссии от 3 июля.
Отмечается, что камера, установленная на шахте "Октябрьская", повреждена в результате стрельбы.
"В 15:45 2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству территория в 9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер. По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в отчете.
Отмечается, что перебои в работе этой камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда ОБСЕ утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь с ней были утрачены.
Сейчас представители СММ успешно заменили поврежденную камеру.
Напомним, 14 июня глава ОБСЕ Анн Линде во второй раз с начала года посетила Донбасс.
Ранее также сообщалось, что оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.